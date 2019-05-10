"Динамо" - "Ростов": составы команд. "Пловец" Шомуродов - в запасе

Стали известны составы "Динамо" и "Ростова" на матч 28-го тура РПЛ. Нападающий ростовчан Элдор Шомуродов начнет встречу в запасе. В прошлом туре форвард стал главным героем команды, сравняв счет в игре с "Краснодаром" (1:1). Гол он забил головой в шапочке для плавания, которую ему надели врачи после рассечения.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные - Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Марков.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля, Щадин, Зуев, Норманн, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные - Абаев, Чернов, Плиев, Калачев, Попов. Вебер, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.

Матч "Динамо" - "Ростов" начнется в 14.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ростов"