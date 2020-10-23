«Динамо» представило третий комплект формы с автографом Яшина
12:18
«Динамо» в соцсетях представило третий комплект формы на сезон-2020/21.
«Новый комплект вдохновлен наследием лучшего вратаря XX века Льва Яшина. Форма выполнена в черных цветах в дань уважения легендарному «Черному пауку» и украшена оттиском с автографом Льва Ивановича», — сообщает клубная пресс-служба.
Свой первый матч в новой форме москвичи проведут в 12-м туре Тинькофф РПЛ против «Сочи». Игра состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 14.00 (мск).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
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