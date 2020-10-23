РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» представило третий комплект формы с автографом Яшина

12:18
«Динамо» презентовало новый комплект формы. Фото ФК «Динамо»
«Динамо» презентовало новый комплект формы. Фото ФК «Динамо»
Теги:

«Динамо» в соцсетях представило третий комплект формы на сезон-2020/21.

«Новый комплект вдохновлен наследием лучшего вратаря XX века Льва Яшина. Форма выполнена в черных цветах в дань уважения легендарному «Черному пауку» и украшена оттиском с автографом Льва Ивановича», — сообщает клубная пресс-служба.

Свой первый матч в новой форме москвичи проведут в 12-м туре Тинькофф РПЛ против «Сочи». Игра состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 14.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7381
Все опросы
Как закончится матч «Краснодар» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир