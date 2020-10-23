«Динамо» представило третий комплект формы с автографом Яшина

«Динамо» в соцсетях представило третий комплект формы на сезон-2020/21.

«Новый комплект вдохновлен наследием лучшего вратаря XX века Льва Яшина. Форма выполнена в черных цветах в дань уважения легендарному «Черному пауку» и украшена оттиском с автографом Льва Ивановича», — сообщает клубная пресс-служба.

Свой первый матч в новой форме москвичи проведут в 12-м туре Тинькофф РПЛ против «Сочи». Игра состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 14.00 (мск).