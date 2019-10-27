«Динамо» обыграло ЦСКА. Бело-голубые не побеждали в РПЛ два месяца

ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Единственный гол на 85-й минуте встречи в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» забил нападающий Клинтон Нжи.

На 22-й минуте матча хавбек красно-синих Никола Влашич не смог реализовать пенальти.

В последний раз «Динамо» побеждало в РПЛ 24 августа в матче 7-го тура с «Тамбовом» (2:0).

«Динамо» с 14 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками занимает 5-е место.

Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Нжи, 85.

Нереализованный пенальти: Влашич, 22 (мимо)

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов (Шарлия, 82), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Ахметов (Сигурдссон, 58), Чалов.

«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Ордец, Рауш, Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Панченко (Хильемарк, 68), Шиманьски (Нжи, 80), Игбун.

Предупреждения: Бийол, 9. Нойштедтер, 29. Каборе, 58, Игбун, 88.

Судьи: Карасев. Кобзев, Шаламберидзе (все — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой (Люберцы).

27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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