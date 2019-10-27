«Динамо» обыграло ЦСКА. Бело-голубые не побеждали в РПЛ два месяца
ЦСКА дома проиграл «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата России.
Единственный гол на 85-й минуте встречи в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» забил нападающий Клинтон Нжи.
На 22-й минуте матча хавбек красно-синих Никола Влашич не смог реализовать пенальти.
В последний раз «Динамо» побеждало в РПЛ 24 августа в матче 7-го тура с «Тамбовом» (2:0).
«Динамо» с 14 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками занимает 5-е место.
Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Нжи, 85.
Нереализованный пенальти: Влашич, 22 (мимо)
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов (Шарлия, 82), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Ахметов (Сигурдссон, 58), Чалов.
«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Ордец, Рауш, Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Панченко (Хильемарк, 68), Шиманьски (Нжи, 80), Игбун.
Предупреждения: Бийол, 9. Нойштедтер, 29. Каборе, 58, Игбун, 88.
Судьи: Карасев. Кобзев, Шаламберидзе (все — Москва).
ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой (Люберцы).
27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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