"Динамо" объявило заявку на матч с "Арсеналом"

"Динамо" в своем официальном Twitter назвало заявку на матч 1-го тура премьер-лиги против "Арсенала". В нее вошли 22 человека.

Заявка выглядит так: Шунин, Лещук, Панченко, Плиев, Шейдаев, Кардозу, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Шиманьски, Шунич, Черных, Москвичев, Евгеньев, Грулев, Липовой, Самба Соу, Теттех, Ордец, Калинин.

🇷🇺1️⃣ | Динамовцы прибыли в Тулу в составе из 2️⃣2️⃣ футболистов: Шунин👐, Лещук👐, Панченко, Плиев, Шейдаев, Кардозу, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Шиманьски, Шунич, Черных, Москвичёв, Евгеньев, Грулёв, Липовой, Самба Соу, Теттех, Ордец, Калинин ⚪🔵💪 pic.twitter.com/nTgsi835aD — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 11 июля 2019 г.

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