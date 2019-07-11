23:31 | Футбол — РПЛ

"Динамо" объявило заявку на матч с "Арсеналом"

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"Динамо" в своем официальном Twitter назвало заявку на матч 1-го тура премьер-лиги против "Арсенала". В нее вошли 22 человека.

Заявка выглядит так: Шунин, Лещук, Панченко, Плиев, Шейдаев, Кардозу, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Шиманьски, Шунич, Черных, Москвичев, Евгеньев, Грулев, Липовой, Самба Соу, Теттех, Ордец, Калинин.

 

Арсенал Т - Динамо

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