Пивоваров — о новичках «Динамо»: «У Мехди уже гол и передача, Гомес показал хорошую технику»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от игры новичков в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

— Довольны ли новичками?

— У Мехди (Маухуба — Прим. «СЭ») уже второе голевое действие. У Гомеса первая игра, он показал высокий уровень техники, адаптация идет по плану, — сказал Пивоваров журналистам.

«Динамо» с 16 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 16-й строчке с 6 баллами.

Александр Абустин