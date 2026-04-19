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«Динамо» Махачкала — «Зенит»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Зенит» сыграют в РПЛ 19 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала примет «Зенит» в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 апреля. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Зенит» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;апреля 2026 года.«Динамо» Махачкала — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

По итогам 24 туров премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрало 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 52 очками располагается на второй строчке в чемпионате России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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