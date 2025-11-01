«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: полузащитник хозяев Мрезиг открыл счет на 5-й минуте

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Уссем Мрезиг открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

Хавбек отличился на 5-й минуте встречи.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Мрезига первым в сезоне-2025/26.