«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы, Евгеньев — капитан бело-голубых
Стали известны составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ. Впервые капитаном хозяев будет 21-летний защитник Роман Евгеньев.
«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Паршивлюк, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Нжи.
Запас: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Моро.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурилу, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.
Запас: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.