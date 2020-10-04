Стали известны составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ. Форвард сборной России Николай Комличенко начнет встречу на скамейке запасных бело-голубых.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.

Запасные — Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Комличенко.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Вилена, Классон, Берг, Кабелла.

Запасные — Синицын, Городов, Камболов, Сперцян, Кайо, Сулейманов, Кутовой.

Матч «Динамо» — «Краснодар» начнется в 20.00 по московскому времени.