Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не согласился бы возглавить московский «Спартак». Помимо этого, он подчеркнул, что никогда не вел переговоры с красно-белыми.
— Возможно, Руй Витория скоро покинет пост главного тренера «Спартака». Вы бы хотели поработать в этом клубе?
— Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать, — цитирует португальца «РБ Спорт».
Виллаш-Боаш известен российским болельщикам как бывший тренер «Зенита». За два с половиной сезона специалист выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок России.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/andre-villash-boash-ya-by-ne-hotel-rabotat-v-spartake/
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