Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не согласился бы возглавить московский «Спартак». Помимо этого, он подчеркнул, что никогда не вел переговоры с красно-белыми.

— Возможно, Руй Витория скоро покинет пост главного тренера «Спартака». Вы бы хотели поработать в этом клубе?

— Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать, — цитирует португальца «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш известен российским болельщикам как бывший тренер «Зенита». За два с половиной сезона специалист выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок России.