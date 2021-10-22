«Динамо» — «Химки»: все голы матча
«Динамо» принимает «Химки» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
12-я минута. Моро — 1:0
Классический гол «Динамо». Подача на ближний — удар — вынимай ??? pic.twitter.com/c6pqOMcqVD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2021
26-я минута. Грулев — 2:0
? Они снова это сделали. Ордец, Моро и теперь Грулёв забили три одинаковых гола. КААААК?! pic.twitter.com/vzFobSTi6Q— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2021
52-я минута. Тюкавин — 3:0
61-я минута. Грулев — 4:0
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