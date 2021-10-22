«Динамо» разгромило «Химки». Команда Шварца догнала «Зенит»
«Динамо» в домашнем матче 12-го тура Тинькофф РПЛ разгромило «Химки».
Вячеслав Грулев оформил дубль, Арсен Захарян сделал три голевые передачи.
Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и догнала лидера чемпионата — «Зенит», которому она уступает только по разности мячей.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур
«Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1 (2:0)
Голы: Моро, 12 (1:0). Грулев, 26 (2:0). Тюкавин, 52 (3:0). Грулев, 60 (4:0). Адеми, 90 (4:1).
«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Скопинцев, Бальбуэна, Фомин, Грулев (Гладышев, 68), Моро, Захарян (Кутицкий, 77), Нжи, Тюкавин (Плиев, 84).
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстоль (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Стоинович, 46), Камышев (Соколов, 46), Долгов (Адеми, 68).
Предупреждение: Камышев, 8.
Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Амелин (Тула). Воронцов (Ярославль).
22 октября. Москва. Стадион «Динамо».
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