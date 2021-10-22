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«Динамо» разгромило «Химки». Команда Шварца догнала «Зенит»

20:52
22 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 4:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 4:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в домашнем матче 12-го тура Тинькофф РПЛ разгромило «Химки».

Вячеслав Грулев оформил дубль, Арсен Захарян сделал три голевые передачи.

Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и догнала лидера чемпионата — «Зенит», которому она уступает только по разности мячей.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

«Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1 (2:0)

Голы: Моро, 12 (1:0). Грулев, 26 (2:0). Тюкавин, 52 (3:0). Грулев, 60 (4:0). Адеми, 90 (4:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Скопинцев, Бальбуэна, Фомин, Грулев (Гладышев, 68), Моро, Захарян (Кутицкий, 77), Нжи, Тюкавин (Плиев, 84).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстоль (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Стоинович, 46), Камышев (Соколов, 46), Долгов (Адеми, 68).

Предупреждение: Камышев, 8.

Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Амелин (Тула). Воронцов (Ярославль).

22 октября. Москва. Стадион «Динамо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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1.86

П2

21%

2.48

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Спартак

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ТБ 2.5

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