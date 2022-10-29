«Динамо» — «Химки»: судья ошибочно не наказал игрока гостей

На 15-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Боженова и не наказал его штрафным ударом и желтой карточкой.

Защитник подмосковной команды в борьбе с Диего Лаксальтом ударил соперника локтем правой руки в челюсть.

Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».

Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».

Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».

Судья продолжил игру и остановил ее только через 25 секунд.