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Парфенов — о положении «Арсенала» в РПЛ: «Пока есть матчи впереди — все можно исправить»

18:55
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) прокомментировал турнирное положение тульской команды.

«Арсенал» с 14 очками занимает 13-е место в чемпионате России.

— Команда в зоне стыковых матчей. Насколько это давит?

— Ждем следующего матча. Пока есть матчи впереди — все можно исправить, — сказал Парфенов. — Я вижу шаг вперед у команды. Радует возвращение большой группы травмированных. Это потери для нас. Будем стараться в каждом матче набирать очки. Каждый матч — как финал.

(Константин Алексеев)

Динамо — Арсенал Т

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