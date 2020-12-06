Парфенов — о положении «Арсенала» в РПЛ: «Пока есть матчи впереди — все можно исправить»
18:55
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) прокомментировал турнирное положение тульской команды.
«Арсенал» с 14 очками занимает 13-е место в чемпионате России.
— Команда в зоне стыковых матчей. Насколько это давит?
— Ждем следующего матча. Пока есть матчи впереди — все можно исправить, — сказал Парфенов. — Я вижу шаг вперед у команды. Радует возвращение большой группы травмированных. Это потери для нас. Будем стараться в каждом матче набирать очки. Каждый матч — как финал.
(Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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