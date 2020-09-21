Стали известны составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 8-го тура Тинькофф-РПЛ. В заявку бело-голубых не попал Максимилиан Филипп. Кроме того, Николай Комличенко пропустит игру из-за дисквалификации.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.

Запасные — Лещук, Плиев, Морозов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Игбун.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.

Запасные — Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Иванов, А. Кадыров, Х. Кадыров, Садулаев, Харин, Мелкадзе, Умаев, Понсе.

Матч «Динамо» — «Ахмат» начнется в 19.00 по московскому времени.