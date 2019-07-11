Денис Мацуев: "Влюбился в "Спартак", увидев игру Черенкова"

Знаменитый пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев на презентации книги Игоря Рабинера и Владимира Галедина о Федоре Черенкове рассказал, как он стал болеть за красно-белых.

– Являюсь поклонником Игоря Рабинера и ждал его очередной блокбастер, – сказал Мацуев. – Хотя пока не прочитал саму книгу. Хочу отдельно сказать про главного героя этого произведения. Ведь, когда мы говорим о "Спартаке", сразу возникает образ Федора Черенкова. Ассоциации возникают именно с игрой этого "артиста". Не побоюсь этого слова. Первый раз влюбился в красно-белых, увидев игру Черенкова с его непредсказуемостью и импровизацией. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, главные трансферы лета, календарь сезона-2019/2020, расписание матчей