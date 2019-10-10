Даудов посетил тренировку «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов посетил вечернюю тренировку команды. Он поприветствовал нового главного тренера Игоря Шалимова, его помощников, поздравил с успешным дебютом и пожелал удачи, сообщает Twitter грозненцев.

Напомним, что первый матч «Ахмата» под руководством Шалимова закончился победой над «Уфой» (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата России.

Вечернюю тренировку команды посетил президент клуба Магомед Даудов.

Он поприветствовал нового главного тренера Игоря Шалимова, его помощников, поздравил с успешным дебютом и пожелал удачи. pic.twitter.com/Pa6g7fS3X5 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 10, 2019

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