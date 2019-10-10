Даудов посетил тренировку «Ахмата»
10 октября 2019, 23:23
Президент «Ахмата» Магомед Даудов посетил вечернюю тренировку команды. Он поприветствовал нового главного тренера Игоря Шалимова, его помощников, поздравил с успешным дебютом и пожелал удачи, сообщает Twitter грозненцев.
Напомним, что первый матч «Ахмата» под руководством Шалимова закончился победой над «Уфой» (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата России.
Вечернюю тренировку команды посетил президент клуба Магомед Даудов.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 10, 2019
Он поприветствовал нового главного тренера Игоря Шалимова, его помощников, поздравил с успешным дебютом и пожелал удачи. pic.twitter.com/Pa6g7fS3X5
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