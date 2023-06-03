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3 июня, 23:31

Дарья Карпина: «В отсутствии желания и старания «Ростов» не упрекнет ни один думающий болельщик»

Мария Гусева
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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, подвела итоги сезона-2022/23.

«Вот и завершился очередной футбольный сезон. 4-е место! Если учитывать, что был шанс занять 2-е, то немножко грустно. Но самую малость. Ведь гораздо важнее учитывать то, сколько трудностей преодолела наша команда и как достойно закончила эту гонку. Сколько положительных эмоций, сколько голов и побед! Спасибо ребятам за самоотдачу. Находясь внутри команды мы тем более знаем, чего это стоит. Уж в отсутствии желания и старания ни один настоящий, думающий и понимающий в футболе болельщик не упрекнет наших парней. Очень много теплых слов получила я сегодня от наших болельщиков. Я обязательно покажу и передам ваши слова ВГ (Валерий Георгиевич Карпин. — Прим. «СЭ»). Спасибо вам за поддержку!» — написала Дарья Карпина в Telegram-канале.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://t.me/dasha_karpina/1172
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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