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ЦСКА выступил с заявлением о компенсации болельщикам после матчей с «Зенитом» и «Арсеналом»

19:05
Болельщики ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный клуб ЦСКА выпустил заявление о компенсации после инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), а также ситуации, которая сложилась перед игрой с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.

Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ПФК ЦСКА — «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.

Владельцы абонементов, не попавшие на матч ПФК ЦСКА — «Арсенал» смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча», — говорится в заявлении на сайте.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-kompensatsii-bolelshchikam-za-matchi-s-zenitom-i-arsenalom/

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Иван Шитик все материалы автора

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