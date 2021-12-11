ЦСКА выступил с заявлением о компенсации болельщикам после матчей с «Зенитом» и «Арсеналом»

Футбольный клуб ЦСКА выпустил заявление о компенсации после инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), а также ситуации, которая сложилась перед игрой с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.

Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ПФК ЦСКА — «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.

Владельцы абонементов, не попавшие на матч ПФК ЦСКА — «Арсенал» смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча», — говорится в заявлении на сайте.