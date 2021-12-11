ЦСКА выступил с заявлением о компенсации болельщикам после матчей с «Зенитом» и «Арсеналом»
Футбольный клуб ЦСКА выпустил заявление о компенсации после инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), а также ситуации, которая сложилась перед игрой с тульским «Арсеналом» (2:0).
«Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.
Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ПФК ЦСКА — «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.
Владельцы абонементов, не попавшие на матч ПФК ЦСКА — «Арсенал» смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча», — говорится в заявлении на сайте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-kompensatsii-bolelshchikam-za-matchi-s-zenitom-i-arsenalom/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю