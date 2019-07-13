15:09 | Футбол — РПЛ

ЦСКА вылетел в Самару на матч с "Крыльями Советов"

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Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда вылетела в Самару на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2019/20 с "Крыльями Советов". Встреча пройдет 14 июля, начало – в 16.30.

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" расположились на 13-й строчке и обыграли в стыковых играх "Нижний Новгород" (общий счет: 3:2).

 

 

Крылья Советов - ЦСКА

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