РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Урал»: за что назначен пенальти в пользу армейцев?

22:41
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2.
Теги:

На 57-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:2) арбитр Алексей Сухой ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей. В том моменте защитник Алексей Герасимов сыграл в мяч правой рукой.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2.

Обзор судье никто не перекрывал. Как свидетельствует один из повторов, рефери видел случившееся, но не решился указать на 11-метровую отметку.

В его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. И только после изучения видеозаписи Сухой наказал Герасимова пенальти. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир