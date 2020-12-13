На 57-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:2) арбитр Алексей Сухой ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей. В том моменте защитник Алексей Герасимов сыграл в мяч правой рукой.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2.

Обзор судье никто не перекрывал. Как свидетельствует один из повторов, рефери видел случившееся, но не решился указать на 11-метровую отметку.

В его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. И только после изучения видеозаписи Сухой наказал Герасимова пенальти. (Александр Бобров)