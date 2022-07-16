ЦСКА — «Урал»: почему замешкался Мешков? Начальный удар выполнен с нарушением правил
При выполнении начального удара в матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» арбитр Виталий Мешков замешкался, но продолжил игру. Что же произошло в том эпизоде?
В соответствии с правилом 8 «Начало и возобновление игры» необходимо при начальном ударе необходимо выполнить несколько условий:
— все игроки, за исключением выполняющего начальный удар, должны находиться на своей половине поля;
— соперники команды, выполняющей начальный удар, должны находиться не ближе 9,15 м (10 ярдов) от мяча, пока тот не войдет в игру;
— мяч должен быть неподвижен на центральной отметке;
— судья дает сигнал;
— мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой, и он очевидно движется.
Но тут получилось, что два футболиста ЦСКА помимо выполнявшего удар Федора Чалова зашли на половину поля «Урала». Судья бросил взгляд в их сторону, возможно, подумал, что следует остановить игру и назначить повторный удар, но затем не стал этого делать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1