ЦСКА — «Урал»: почему замешкался Мешков? Начальный удар выполнен с нарушением правил

При выполнении начального удара в матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» арбитр Виталий Мешков замешкался, но продолжил игру. Что же произошло в том эпизоде?

В соответствии с правилом 8 «Начало и возобновление игры» необходимо при начальном ударе необходимо выполнить несколько условий:

— все игроки, за исключением выполняющего начальный удар, должны находиться на своей половине поля;

— соперники команды, выполняющей начальный удар, должны находиться не ближе 9,15 м (10 ярдов) от мяча, пока тот не войдет в игру;

— мяч должен быть неподвижен на центральной отметке;

— судья дает сигнал;

— мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой, и он очевидно движется.

Но тут получилось, что два футболиста ЦСКА помимо выполнявшего удар Федора Чалова зашли на половину поля «Урала». Судья бросил взгляд в их сторону, возможно, подумал, что следует остановить игру и назначить повторный удар, но затем не стал этого делать.