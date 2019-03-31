ЦСКА – "Уфа": Дивеев выйдет с первых минут в составе москвичей

ЦСКА и "Уфа" объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.30 (мск).
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Дивеев, Бекао, Набабкин, Фернандес – Обляков, Бистрович, Влашич – Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Ахметов, Марадишвили.
Стартовый состав "Уфы": Беленов – Аликин, Никитин, Живоглядов, Неделчару, Йокич – Безденежных, Карп, Тилль – Игбун, Кротов.
Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Пауревич, Ванек, Алиев, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 20 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 15-й строчке.
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Состав армейцев на #ЦСКАуфа!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 марта 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, @GShchennikov42, Бистрович, Обляков, @arnorsigurdsson, Влашич, Чалов
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, @abelhernandezok, @1022nishimura, Бийол, Тикнизян, Ахметов, Марадишвили pic.twitter.com/tGPf6AZwmN