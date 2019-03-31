ЦСКА – "Уфа": Дивеев выйдет с первых минут в составе москвичей

ЦСКА и "Уфа" объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.30 (мск).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Дивеев, Бекао, Набабкин, Фернандес – Обляков, Бистрович, Влашич – Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Ахметов, Марадишвили.

Стартовый состав "Уфы": Беленов – Аликин, Никитин, Живоглядов, Неделчару, Йокич – Безденежных, Карп, Тилль – Игбун, Кротов.

Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Пауревич, Ванек, Алиев, Салатич, Бизяк, Вомбергар.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 20 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 15-й строчке.

Все о чемпионате России – здесь