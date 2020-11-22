РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Сочи»: Жоаузинью на минуту потерял сознание на поле

14:51
22 ноября 2020 года. Столкновение Жоаузинью.
22 ноября 2020 года. Столкновение Жоаузинью.
Теги:

Нападающий «Сочи» Жоаузинью потерял сознание на короткое время в концовке первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

Форвард в борьбе с соперником упал на газон, после чего случайно получил удар коленом по затылку. Жоаузинью на минуту потерял сознание, но врачи быстро привели его в чувства. Игрок покидал поле на своих ногах и не просил замену.

ЦСКА — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир