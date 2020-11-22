ЦСКА — «Сочи»: Жоаузинью на минуту потерял сознание на поле
14:51
Нападающий «Сочи» Жоаузинью потерял сознание на короткое время в концовке первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Форвард в борьбе с соперником упал на газон, после чего случайно получил удар коленом по затылку. Жоаузинью на минуту потерял сознание, но врачи быстро привели его в чувства. Игрок покидал поле на своих ногах и не просил замену.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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