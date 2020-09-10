ЦСКА сделал заявление о билетах на дерби со «Спартаком»

ЦСКА выступил с официальным заявлением по билетной программе в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Вчера стартовала продажа билетов на матч ЦСКА — «Спартак» только для владельцев абонементов. При этом в сети уже стали появляться объявления о перепродаже билетов на дерби.

ПФК ЦСКА предупреждает, что абонементы, по которым приобретались перепроданные билеты, могут быть заблокированы.

Мы также напоминаем, что купить билеты можно только на официальном сайте или в кассах «ВЭБ Арены» при предъявлении абонемента или карты болельщика (один человек может приобрести не более двух билетов). Занимаясь перепродажей билетов, вы рискуете лишиться своего абонемента», — говорится в заявлении на сайте ЦСКА.

Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября. Начало — 19.00 (мск).