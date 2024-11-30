ЦСКА — «Рубин»: видео голов матча РПЛ

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ЦСКА отыграл один мяч в игре 17-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:2.

43-я минута: Даку — 0:1

52-я минута: Тесленко — 0:2

63-я минута: Лукин — 1:2

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».