ЦСКА благодаря дублю Лукина ушел от поражения в матче с «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:2. Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в концовке первого тайма открыл форвард казанской команды Мирлинд Даку. На 52-й минуте Егор Тесленко увеличил преимущество гостей. Оба мяча армейцев отыграл Матвей Лукин, забив один из голов в добавленное время.

На 65-й минуте защитник казанцев Дмитрий Кабутов получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.