ЦСКА провел жеребьевку для владельцев абонементов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»
16:11
ЦСКА провел жеребьевку среди владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи клуба в чемпионате России. 15 марта на игру с «Уфой» попадают владельцы абонементов в нечетные сектора. 22 марта на встречу с «Зенитом» — в четные.
Владельцы абонементов «Верим в команду» могут попасть на оба матча. Владельнцы абонементов
в центральные сектора разместятся в нижнем ярусе трибуны C.
Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Москве запрещено проводить мероприятия численностью более 5000 человек.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/itogi-zherebevki-dlya-vladeltsev-abonementov/
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