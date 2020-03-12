ЦСКА провел жеребьевку для владельцев абонементов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

ЦСКА провел жеребьевку среди владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи клуба в чемпионате России. 15 марта на игру с «Уфой» попадают владельцы абонементов в нечетные сектора. 22 марта на встречу с «Зенитом» — в четные.

Владельцы абонементов «Верим в команду» могут попасть на оба матча. Владельнцы абонементов

в центральные сектора разместятся в нижнем ярусе трибуны C.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Москве запрещено проводить мероприятия численностью более 5000 человек.