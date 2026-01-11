ЦСКА представил переход Лусиано роликом «Да когда уже ЦСКА купит нападающего?!»

ЦСКА представил роликом переход форварда Лусиано Гонду из «Зенита».

В видео представлены комментарии болельщиков и заголовки СМИ о том, что армейцам нужно подписать нападающего.

24-летний аргентинец подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2029/30.

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.