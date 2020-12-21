ЦСКА получил 200 тысяч рублей штрафа по итогам матча с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшнем заседании принял решение оштрафовать ЦСКА на 200 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1).

Из них 100 тысяч рублей армейцы должны заплатить за неподобающее поведение (5 игроков и главный тренер получили желтые карточки), по 50 тысяч — за нарушения ковидного протокола болельщиками и скандирования зрителями ненормативных выражений. 90 тысяч рублей штрафа за поведение болельщиков получил «Ростов».

Также по итогам заседания штраф в 100 тысяч рублей получило «Динамо», «Локомотив» наказан на 80 тысяч за поведение болельщиков, плюс лично главный тренер «железнодорожников» Марко Николич на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча и получил штраф в 50 тысяч рублей за неподобающее поведение после матча с «Сочи» (0:1).

Напомним, Тедеско после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1) обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма.

После финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немецкого специалиста Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.