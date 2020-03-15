ЦСКА отменил послематчевые мероприятия для прессы
13:09
ЦСКА сообщил, что не будет проводить мероприятия для прессы после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 15 марта и начнется в 16:30 мск.
— Вниманию СМИ: с учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с премьер-лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание, — говорится в заявлении в Twitter.
Ранее ЦСКА провел жеребьевку билетов на встречу с «Уфой» среди владельцев абонементов.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 396 человек. Погибших — 5 833, выздоровевших — 73 968. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Испания.
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