ЦСКА обыграл «Урал», забив два гола после удаления Магнуссона

ЦСКА на выезде победил «Урал» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

Голы на счету полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили. Оба футболиста забили свои первые мячи в составе красно-синих. Отметим, что ЦСКА забивал, находясь в меньшинстве — на 49-й минуте защитник армейцев Хердур Магнуссон заработал красную карточку за фол последней надежды на нападающем хозяев Андрее Панюкове.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «ЦСКА» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Зайнутдинов, 52 (0:1). Марадишвили, 56 (0:2).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов (Евсеев, 63), Егорычев (Шаболин, 90+1), Йовичич, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич (Сигурдссон, 85), Кучаев (Дзагоев, 90+2), Обляков, Тикнизян (Эджуке, 90+2), Марадишвили, Зайнутдинов, Чалов (Васин, 53).

Предупреждения: Емельянов, 40. Обляков, 72. Марадишвили, 79. Тикнизян, 80. Калинин, 81.

Удаление: Магнуссон, 49.

Судьи: Васильев (Ижевск). Стипиди (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Калугин (Москва).

3 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».