ЦСКА назвал состав на матч с «Нижним Новгородом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Нижнего Новгорода».

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Щенников, Фернандес, Обляков, Марадишвили, Бохинен, Ахметов, Чалов, Заболотный.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.