ЦСКА назвал состав на матч с «Нижним Новгородом»
16:37
Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Нижнего Новгорода».
Состав армейцев на матч #ЦСКАНН pic.twitter.com/kzQAtcqfoq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 19, 2021
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Щенников, Фернандес, Обляков, Марадишвили, Бохинен, Ахметов, Чалов, Заболотный.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
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