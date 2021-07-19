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ЦСКА назвал состав на матч с «Нижним Новгородом»

16:37
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Нижнего Новгорода».

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Щенников, Фернандес, Обляков, Марадишвили, Бохинен, Ахметов, Чалов, Заболотный.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

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