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Чорлука объяснил свое решение покинуть «Локомотив»

16:19
Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив»
Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив»
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Бывший футболист и тренер «Локомотива» Ведран Чорлука объяснил свое решение покинуть команду.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва, — цитирует хорвата официальный сайт «Локо» 19 июля. — Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем».

В июне 2021 года Чорлука завершил карьеру. После этого он вошел в тренерский штаб «Локо». В качестве игрока хорватский защитник выступал за «железнодорожников» с 2012 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка России.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24433

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Евгений Петров все материалы автора

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