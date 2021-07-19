Чорлука объяснил свое решение покинуть «Локомотив»

Бывший футболист и тренер «Локомотива» Ведран Чорлука объяснил свое решение покинуть команду.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва, — цитирует хорвата официальный сайт «Локо» 19 июля. — Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем».

В июне 2021 года Чорлука завершил карьеру. После этого он вошел в тренерский штаб «Локо». В качестве игрока хорватский защитник выступал за «железнодорожников» с 2012 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка России.