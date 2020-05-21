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ЦСКА может пробыть две недели на базе в Ватутинках

21:50
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы рассматривают вариант с проживанием на базе в Ватутинках.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

«Мы сейчас будем начинать тренироваться сторого по тем рекомендациям, которые есть. Когда все сотрудники команды пройдут тест на вирус, мы начнем полноценный тренировочный процесс. Жить на базе? Да, мы рассматриваем этот вариант. Может 12-14 дней поживем на базе в Ватутинках», — сказал Гончаренко в прямом эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.

ЦСКА занимает пятое место с 36 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров.

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