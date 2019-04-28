После поражения от "Краснодара" в гостевом матче 26-го тура премьер-лиги (0:2) ЦСКА потерял даже теоретические шансы стать первым по итогам чемпионата. Отставание армейцев от лидера, "Зенита", составляет 13 очков – 44 против 57.

Красно-синие занимают четвертое место. На второй строчке располагается "Локомотив" (49 очков), на третьей – "Краснодар" (46).

В предыдущем туре шансы на чемпионство потерял другой клуб из топ-5 РПЛ – "Спартак". Красно-белые утратили их после поражения 25 апреля в Туле от "Арсенала" (0:3).

"Зенит" гарантировал себе медали, а 4 мая может стать чемпионом

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр