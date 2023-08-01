Календарь ЦСКА на август: расписание матчей всех турниров

Армейцы в последний летний месяц проведут шесть матчей: два в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.

ЦСКА: расписание матчей в августе 2023

5 августа. 20:00. ЦСКА — «Локомотив» (РПЛ)

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9 августа. 18:30. ЦСКА — «Факел» (Кубок России)

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13 августа. 20:00. ЦСКА — «Сочи» (РПЛ)

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19 августа. 15:00. «Динамо» — ЦСКА (РПЛ)

Онлайн-трансляция

25 августа. 17:30. «Оренбург» — ЦСКА (РПЛ)

Онлайн-трансляция

30 августа. 17:15. «Сочи» — ЦСКА (Кубок России)

Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр ЦСКА в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.