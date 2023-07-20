«Чемпионат»: ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили Давилой
ЦСКА в поисках вариантов усиления атаки заинтересовался форвардом «Леона» Виктором Давилой, сообщает «Чемпионат».
25-летний чилиец перешел в мексиканский клуб в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «Леоном» истекает в конце 2024 года.
В 105 матчах за клуб он забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.
За сборную Чили форвард провел 4 матча и отметился одной результативной передачей. Последний раз Давила вызывался в национальную команду на товарищеские игры со сборными Кубы (отыграл 90 минут и отметился голевой передачей) и Доминиканы (отыграл 9 минут).
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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