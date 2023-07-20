Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Чемпионат»: ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили Давилой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Давила.
Фото ФК «Леон», Соцсети

ЦСКА в поисках вариантов усиления атаки заинтересовался форвардом «Леона» Виктором Давилой, сообщает «Чемпионат».

25-летний чилиец перешел в мексиканский клуб в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «Леоном» истекает в конце 2024 года.

В 105 матчах за клуб он забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.

За сборную Чили форвард провел 4 матча и отметился одной результативной передачей. Последний раз Давила вызывался в национальную команду на товарищеские игры со сборными Кубы (отыграл 90 минут и отметился голевой передачей) и Доминиканы (отыграл 9 минут).

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Леон
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клуб КХЛ «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Шинина
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Динамо» — «Краснодар»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ
Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада»
Орещук: «Изначально было понятно, что «Фейенорд» не даст больше восьми миллионов евро за Захаряна»
Шикунов заявил, что на данный момент «Спартаку» нереально бороться за чемпионство
Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»
«Динамо» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Краснодар»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости