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ЦСКА и «Зенит» играли 56 минут, «Арсенал» и «Спартак» — только тайм

24 июня 2020, 19:18
20 июня. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:4. Радость Малкома после забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 июня. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:4. Радость Малкома после забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стало известно чистое игровое время матчей 23-го тура чемпионата России. В футбол в РПЛ играют мало.

Во встрече ЦСКА — «Зенит» (0:4), по данным InStat, мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды — это лучший показатель. Худший — 44 минуты и 34 секунды, за это время было забито 11 мячей в Сочи.

В Туле «Арсенал» и «Спартак» (2:3) играли 45 минут и 6 секунд чистого времени. (Александр Бобров)

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