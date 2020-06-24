Стало известно чистое игровое время матчей 23-го тура чемпионата России. В футбол в РПЛ играют мало.

Во встрече ЦСКА — «Зенит» (0:4), по данным InStat, мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды — это лучший показатель. Худший — 44 минуты и 34 секунды, за это время было забито 11 мячей в Сочи.

В Туле «Арсенал» и «Спартак» (2:3) играли 45 минут и 6 секунд чистого времени. (Александр Бобров)