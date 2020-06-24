ЦСКА и «Зенит» играли 56 минут, «Арсенал» и «Спартак» — только тайм
24 июня 2020, 19:18
Стало известно чистое игровое время матчей 23-го тура чемпионата России. В футбол в РПЛ играют мало.
Во встрече ЦСКА — «Зенит» (0:4), по данным InStat, мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды — это лучший показатель. Худший — 44 минуты и 34 секунды, за это время было забито 11 мячей в Сочи.
В Туле «Арсенал» и «Спартак» (2:3) играли 45 минут и 6 секунд чистого времени. (Александр Бобров)
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