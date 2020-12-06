Овчинников рассказал о готовности Дзагоева и Кучаева после матча ЦСКА — «Химки»
21:35
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2) оценил форму полузащитников Алана Дзагоева и Константина Кучаева.
— Дзагоев и Кучаев, пропустившие некоторое время, не справляются с тем, чтобы играть целый матч?
— Конечно, им пока очень сложно набирать кондиции, — сказал Овчинников. — Сегодня те минуты, которые они получили, сыграли продуктивно. Хотелось бы, чтобы это время было большим. Но реалии таковы.
(Константин Колмаков)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю