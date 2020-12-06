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Овчинников — о матче с «Химками»: «Рад, что ребята сравняли счет, могли забить еще»

21:12
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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2) прокомментировал итог встречи.

— Где-то потеряли концентрацию определенную, — сказал Овчинников в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пропустили две контратаки, которые закончились двумя голами в наши ворота. Трудно, надо будет потом посмотреть, что привело к этим ситуациям.

Очень рады, что Шкурин забил, он проделал большую работу, в целом — сыграл очень хорошо. Потеряли очки, очень обидно. Впереди много игр. Рад, что ребята сравняли счет, были предпосылки забить еще. Где-то повезло, где-то не получилось. Дивеев хромал? Надеюсь, что с ним всё хорошо.

ЦСКА — Химки

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