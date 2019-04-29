Благодаря осечке "Спартака" в матче 26-го тура молодежного первенства РПЛ с "Рубином" (1:1), ЦСКА обеспечил себе досрочное чемпионство за четыре тура до конца сезона.

ЦСКА с 64 очками лидирует в турнирной таблице после 26 туров. Ближайший преследователь – "Спартак" с 51 баллом располагается на второй строчке.

Для молодежки армейцев – это первое чемпионство. В прошлом сезоне молодежное первенство выиграл "Краснодар".

"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" в молодежном первенстве

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