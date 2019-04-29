"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" (1:1) в матче 26-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе москвичей отличился полузащитник Кирилл Фольмер, а за казанцев – хавбек Игорь Николов.

"Спартак" с 51 очков занимает второе место в турнирной таблице и теряет шансы подняться на первую строчку по итогам сезона. "Рубин" с 32 баллами остался на 10-й строчке.

Молодежные команды

26-й тур

"Спартак – мол." (Москва) – "Рубин – мол." (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: Фольмер, 40 (1:0). Николов, 82 (1:1).

Судья: Курбатов (Магнитогорск).

29 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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