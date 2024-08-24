Дубль и передача Облякова принесли ЦСКА разгромную победу над «Акроном»

ЦСКА на своем поле с крупным счетом обыграл «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ — 4:0.

Дубль за армейцев оформил Иван Обляков. На 60-й минуте он забил с игры, а на 87-й установил окончательный счет с пенальти. Также с передачи Облякова на 82-й минуте отличился Мойзес.

Еще один гол на 49-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА (10 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 13-м в турнирной таблице.