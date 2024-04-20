ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 25-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.

ЦСКА: Тороп, Агапов, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалова, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Дивеев, Лукин, Келлвен, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Заболотный, Давила.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Тимофеев, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

Запасные: Опарин, Уциев, Ибишев, Ловат, Олейников, Бериша, Мацуев, Швец, Конате.

Армейцы на данный момент занимают 4-ю строчку чемпионата России с 37 баллами. Грозненский клуб с 20 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».