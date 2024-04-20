ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 25-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.
ЦСКА: Тороп, Агапов, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалова, Мусаев.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Дивеев, Лукин, Келлвен, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Заболотный, Давила.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Тимофеев, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.
Запасные: Опарин, Уциев, Ибишев, Ловат, Олейников, Бериша, Мацуев, Швец, Конате.
Армейцы на данный момент занимают 4-ю строчку чемпионата России с 37 баллами. Грозненский клуб с 20 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6