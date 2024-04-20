«Балтика» — «Крылья Советов»: Рахманович с пенальти сравнял счет

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«Крылья Советов» сравняли счет в матче против «Балтики» в 25-м туре РПЛ — 1:1.

На 92-й минуте форвард самарцев Амир Рахманович реализовал пенальти.