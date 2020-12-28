Цорн объяснил, как он стал гендиректором «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как получил должность в российском клубе.

«В 2019 мое агентство организовывало турнир в Катаре для российских клубов. Во время матчей я много болтал с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Он у меня спросил дать оценку игре команды, составу. Я высказал свое мнение. Через несколько месяцев мне позвонили из клуба и попросили отправить резюме. Потом все произошло очень быстро, и так я оказался в Москве», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.