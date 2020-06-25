Что происходит с поправками в covid-регламент. Инсайд «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Роспотребнадзор пока не согласовал предложения РФС по поправками в covid-регламент, согласно которым в случае заражения изолируются только заболевшие, а не вся команда и персонал. Не исключено, что ответ из органов государственной власти последует до завтра, когда в РПЛ стартует 24-й тур. Если же этого не произойдет, то, «Динамо» придется выставлять на субботний матч с ЦСКА молодежный состав.

Вместе с тем «Ростов», где «нулевой» инфицированный — полузащитник Хорен Байрамян — выявлен 13 июня, сможет, скорее всего, 27 июня выставить на игру с «Арсеналом» оптимальный на сегодняшний день состав. Напомним, что помимо Байрамяна, у дончан коронавирус был обнаружен у хавбеков Матиаса Норманна, Романа Еременко, Ивелина Попова, а также защитников Денниса Хаджикадунича и Арсения Логашова. (Вячеслав Короткин)