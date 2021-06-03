Ненахов рассказал, почему он решил перейти в «Локомотив»
18:47
Новичок «Локомотива» защитник Максим Ненахов рассказал, почему он решил стать игроком столичного клуба. Ранее он выступал за «Ахмат».
«Я рад стать частью «Локомотива», — цитирует футболиста официальный сайт клуба 2 июня. — Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.
Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьемся больших побед".
Контракт рассчитан на три года. В прошедшем сезоне Ненахов провел 31 матч за «Ахмат» во всех турнирах. В его активе три голевые передачи.
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