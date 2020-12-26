Червиченко: «Начинает смущать всеобщее удивление, что Тедеско доработает контракт до конца»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» решение руководства клуба продолжить сотрудничество с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

25 декабря стало известно, что немецко-итальянский специалист доработает до конца текущего контракта (до мая 2021 года).

— Стороны подписали договор, в котором четко указаны сроки окончания. И начинает смущать всеобщее удивление, что Тедеско этот контракт доработает до конца, — заявил Червиченко «СЭ». — У нас же редко бывает, чтобы человек доработал контракт до конца и ушел — обычно либо заранее продлевают, либо расторгают. Я думаю, «Спартак» решил не торопиться, потому что спешка хороша только при ловле блох. Но мы знаем, что за организация «Спартак». Если они сегодня говорят, что не будут разрывать контракт, то есть большая вероятность, что через два дня они его разорвут. Далеко ходить не надо — вспомните ситуацию с Газизовым.

— Думаете, у Тедеско будет мотивация работать?

— Тедеско амбициозный. Я думаю, доработает до последнего дня и будет максимально отдаваться. Вопрос, насколько будут сконцентрированы футболисты, понимая, что тренер уйдет. И насколько они будут прислушиваться с его критическим замечаниям.

(Константин Колмаков)